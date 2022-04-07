В Мексике прошёл митинг в поддержку реформы президента
Мехико, 7 апреля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Тысячи сторонников президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора провели в Мехико демонстрацию в поддержку продвигаемой им реформы электроэнергетики. Об этом пишет агентство EFE.
Alejandro Islas Photograph AC
Мехико
Реформа президента ограничит участие частной инициативы в электроэнергетическом секторе до 46%, чтобы отдать приоритет государственной Федеральной комиссии по электроэнергетике.
Массовая демонстрация, возглавляемая мэром мексиканской столицы Клаудией Шейнбаум, прошла у Памятника революции в центре города.