Мехико, 7 апреля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Тысячи сторонников президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора провели в Мехико демонстрацию в поддержку продвигаемой им реформы электроэнергетики. Об этом пишет агентство EFE.

Alejandro Islas Photograph AC Мехико

Реформа президента ограничит участие частной инициативы в электроэнергетическом секторе до 46%, чтобы отдать приоритет государственной Федеральной комиссии по электроэнергетике.

Массовая демонстрация, возглавляемая мэром мексиканской столицы Клаудией Шейнбаум, прошла у Памятника революции в центре города.