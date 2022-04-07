Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Представители компаний из США обсудили с официальными чиновниками Евросоюза возможность увеличения поставок американского сжиженного природного газа в ЕС, сообщает агентство Reuters.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Ситуация в Европе нестабильна. Все эти страны, зависящие от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью», — заявил глава американской ассоциации добытчиков сланцевого газа LNG Allies Фред Хатчисон.

Сообщается, что в переговорах принимали участие представители Латвии, Великобритании, Эстонии, Болгарии, Франции, Германии и Венгрии. При этом агентство отмечает, что заместить российский газ американским СПГ Евросоюзу удастся не ранее 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили о планах США лишить Россию статуса поставщика энергоресурсов. В частности, Вашингтон намерен лишить Москву доходов от экспорта нефти, газа и угля.