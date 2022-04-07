Петропавловск-Камчатский, , 06:20 — REGNUM Завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей Петропавловска-Камчатского, которые уклонялись от прохождения срочной службы в армии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в краевом СУ СКР.

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Избежать службы в армии пытались 22 и 24-летний мужчины, один из них неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемые были должны образом извещены о необходимости явиться в военный комиссариат для отправки к месту прохождения службы, но не сделали этого и попытались скрыться.

Их местонахождения было установлено. В дальнейшем уклонисты дали признательные показания и раскаялись.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовные дела передадут в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, военный комиссар Забайкалья Юрий Шувалов обнародовал итоги осеннего призыва. По его словам, количество уклонистов по сравнению с прошлым годом сократилось.