Новосибирск, , 06:14 — REGNUM В Новосибирской области от коронавируса однократно привито уже более 1,6 млн человек. Завершили вакцинацию – более 1,5 млн новосибирцев. Об этом сообщило региональное правительство.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

По официальным данным, первым компонентом привито 1813 новосибирских подростков в возрасте 12-17 лет, двумя компонентами – 1357 человек.

Новосибирская область получила уже 2117355 комплектов вакцин от коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «Спутник-М», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»). Запас на сегодняшний день составляет 424252 комплекта.