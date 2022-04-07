Благовещенск, , 06:23 — REGNUM На расстоянии 4,4 км от села Берёзовка Зейского района Приамурья горит лес. Ещё один пожар подошёл на расстояние 15 км к селу Каменушка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

Лесной пожар 61.mchs.gov.ru

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Угрозы населённым пунктам нет, с огнём борются 46 человек — сотрудники амурской авиабазы, противопожарной службы и лесхозов.

За сутки 6 апреля в области потушили 12 возгораний, четыре из них — в Зейском районе. Огнём было пройдено 673 га. С возгораниями справились в день их обнаружения, их ликвидировали 204 человека и 37 единиц техники.

Остаются действующими в регионе три пожара, один из них локализован. Площадь очага составляет 210 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с 6 апреля расширили перечень муниципалитетов, в которых введён особый противопожарный режим. Их количество увеличено до 27.