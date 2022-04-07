Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Политика администрации президента США Джозефа Байдена является истинной причиной повышения цен на топливо в США. такое заявление сделал 6 апреля генеральный директор американской нефтедобывающей компании Canary Дэн Эберхарт в интервью телеканалу Fox News.

Деньги за бензин Images Money

Бизнесмен отметил, что повышение цен началось с приходом к власти в США администрации президента Байдена. По словам Эберхарта, политика действующей власти оказывает отрицательное воздействие на отрасль. Глава нефтяной компании пояснил, что вместо того, чтобы встретиться с представителями нефтедобывающей индустрии и обсудить возникшие проблемы, администрация Белого дома раздаёт руководящие указания и занимается игрой на публику, чтобы набрать политические очки.

По мнению Эберхарта, политика американских властей сковывает промышленников, не позволяя им увеличить добычу и называя причиной возникших проблем исключительно внешние факторы.

Напомним, в конце марта американский лидер Байден объявил виновными в повышении цен на топливо в США российские власти, начавшие спецоперацию на Украине. Чтобы скорректировать цены на топливо, власти США объявили о продаже нефтяных запасов из Стратегического нефтяного резерва США (SPR), по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев.

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