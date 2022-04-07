Кишинёв, , 06:09 — REGNUM Сумму в размере $50 млн выделят Молдавии американские власти для снижения зависимости Кишинева от российского газа, а также для реализации других проектов. Об этом заявила журналистам 6 апреля руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр по итогам встречи с молдавским президентом Майей Санду.

Подачка Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США

По ее словам, указанная помощь будет также направлена на развитие сельского хозяйства сферы, текстильной промышленности и сектора информационных технологий. Пауэр собирается посетить молдавско-украинскую границу, где встретится с беженцами с Украины и волонтерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля правительство Румынии объявило о планах предоставить около €400 млн в качестве поддержки Молдавии для развития экономики республики и выполнении задач по интеграции страны в структуры ЕС.

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