Кишинёв, 7 апреля 2022, 06:09 — REGNUM Сумму в размере $50 млн выделят Молдавии американские власти для снижения зависимости Кишинева от российского газа, а также для реализации других проектов. Об этом заявила журналистам 6 апреля руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр по итогам встречи с молдавским президентом Майей Санду.
По ее словам, указанная помощь будет также направлена на развитие сельского хозяйства сферы, текстильной промышленности и сектора информационных технологий. Пауэр собирается посетить молдавско-украинскую границу, где встретится с беженцами с Украины и волонтерами.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля правительство Румынии объявило о планах предоставить около €400 млн в качестве поддержки Молдавии для развития экономики республики и выполнении задач по интеграции страны в структуры ЕС.
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