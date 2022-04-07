Кишинёв, 7 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Сумму в размере $50 млн выделят Молдавии американские власти для снижения зависимости Кишинева от российского газа, а также для реализации других проектов. Об этом заявила журналистам 6 апреля руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр по итогам встречи с молдавским президентом Майей Санду.

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Подачка

По ее словам, указанная помощь будет также направлена на развитие сферы сельского хозяйства, текстильной промышленности и сектора информационных технологий. Пауэр собирается посетить молдавско-украинскую границу, где встретится с беженцами с Украины и волонтерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля правительство Румынии объявило о планах предоставить около €400 млн в качестве поддержки Молдавии для развития экономики республики и для выполнения задач по интеграции страны в структуры ЕС.