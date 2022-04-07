Новосибирск, 7 апреля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Рост цен и отсутствие некоторых позиций товаров на полках новосибирских магазинов — временное явление. Такое мнение высказал ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов.

Магазин

«Многие из нас столкнулись с ростом цен в магазинах, с дефицитом некоторых товаров. Понятно, что текущая ситуация, во-первых, спровоцировала ажиотажный спрос населения, которое пошло в магазины и стало покупать товары первой необходимости, различные продукты питания. С другой стороны объективно возникла краткосрочная ситуация с перестроением логистических цепочек из-за ситуации с санкциями, — сказал Новгородов. — Россия — та страна, которая уже много лет по основным продуктам питания, если говорить о продовольствии, полностью обеспечивает внутренние потребности. Растёт экспорт нашего продовольствия за рубеж, прежде всего пшеницы, мяса. Это говорит о том, что нет совершенно никакой необходимости закупать продовольственные товары впрок, думая, что возникнет какой-то долгосрочный дефицит, что вырастут цены».

Он уверен, что в ближайшее время задача будет решена с помощью федеральных и региональных мер поддержки.