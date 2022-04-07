Владивосток, , 06:11 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 7 апреля передал девять спасательных автомобилей в парк противопожарной службы, сообщи ли корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Новые пожарные машины Пресс-служба правительства Приморского края

Новые машины получат пожарные части в Липовцах, Мельничном, Михайловке, Славянке, Малой Кеме, Светлой, Чугуевке и на острове Русский. Пожарная техника оснащена всем необходимым оборудованием не только для тушения огня, но и для проведения аварийно-спасательных операций.

«Приобретение новых машин — большой шаг в защите нашего населения от пожарной опасности. Также это возможность усилить материальное оснащение добровольных пожарных дружин, создаваемых в муниципалитетах Приморья», — сказал Олег Кожемяко, добавив, что ещё три единицы техники прибудут в регион совсем скоро.

Также было отмечено, что правительство Приморья поэтапно будет повышать зарплату пожарным, а со следующего года начнется строительство пожарных депо в населенных пунктах края.

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Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять в полном объёме под личный контроль подготовку к противопожарному сезону.