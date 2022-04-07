Хух-Хото, Китай, 7 апреля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В сухопутном порту Эрен-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая объем экспортных грузовых перевозок увеличился на 41,4% в годовом исчислении в первом квартале этого года, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Голос Монголии. 1937

По данным станции Эрэн-Хото китайской компании China Railway Hohhot Group Co., Ltd., за первые три месяца через порт было экспортировано 642 000 тонн грузов. За этот период порт зарегистрировал 734 грузовых поезда Китай — Европа, что на 25,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал директор диспетчерской станции Эрэн-Хото Ян Чжицзюнь.

В настоящее время 57 маршрутов грузовых поездов Китай — Европа проходят через порт Эрэн-Хото, крупнейший сухопутный порт на китайско-монгольской границе.