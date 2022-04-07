Пекин, 7 апреля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Китайское правительство начало общенациональную кампанию по регулированию использования китайских иероглифов в публикациях, а также на радио, телевидении и в Интернете, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

David Yu Иероглифы

Национальное управление печати и публикаций и Национальное управление радио и телевидения совместно выпустили уведомление, в котором просят местные власти расследовать и исправить неправильное использование китайских иероглифов в традиционных публикациях, таких как книги и газеты, онлайн-публикации, рекламные объявления, радио, телепрограммы и онлайн-аудио‑ и видеопрограммы.

В уведомлении подчеркивались действия по регулированию дизайна шрифта китайских иероглифов, удалению дизайнов, которые отклонялись от общепринятых принципов письма и культурных или эстетических вкусов.