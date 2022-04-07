Пекин, 7 апреля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Частный производитель спутников GalaxySpace, базирующийся в Пекине, добился измерения и контроля низкой орбиты в V-диапазоне на своих шести спутниках, которые были отправлены в космос 5 марта, сообщила 6 апреля газета China Science Daily.

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Измерение и управление спутниками относится к определению положения и состояния спутников, а также к управлению платформами и нагрузками спутников.

В настоящее время спутниковая связь обычно реализуется с помощью частотного спектра Ku/Ka. Ресурсы на этих двух частотах постепенно насыщаются, таким образом, международные коммерческие спутники связи постепенно переходят на более высокие полосы частот, говорится в новостном сообщении.

Полосы частот Q/V являются наиболее подходящими для спутниковой связи из-за их большой полосы пропускания, большой емкости, острой направленности и низкой стоимости. Но они все еще находятся на начальной стадии своего развития.

Шесть спутников будут проверять сетевые технологии и возможности обслуживания низкоорбитальной интернет-группировки. Они также проверят технологию дистанционного зондирования.