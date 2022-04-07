Якутск, , 05:58 — REGNUM В январе 2022 года номинальная средняя зарплата в Якутии составляла 81,3 тыс. рублей. Жители республики зарабатывают от 38 до 131 тыс. рублей, сообщило ИА SakhaNews на основании данных Сахастата. Размер оплаты труда варьируется в зависимости от вида экономической деятельности.

Зарплата Pixabay.com

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Больше всего получают сотрудники организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых — в среднем 131 тыс. рублей. Зарплата работников профессиональной, научной и технической сфер составляет 91,8 тыс. рублей, отрасли транспортировки и хранения — 89,2 тыс. рублей. Относительно высокие выплаты также у тех, кто трудится в сферах здравоохранения и социальных услуг (в среднем 80 тыс. рублей) и у госслужащих (73 тыс.).

Самые низкие зарплаты получают работники в сельском и лесном хозяйстве (48 тыс. рублей), гостиничном бизнесе и общественном питании (51 тыс.). Номинальные заработки сотрудников учреждений образования и предприятий торговли оценили в 58,9 и 53 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии у сотрудников бюджетных организаций, которые в документах обозначены как «прочие», с 1 апреля станет выше на 6,4% заработная плата. Повышение аргументировано ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Далее планируется увеличить заработные платы целевым категориям бюджетников.