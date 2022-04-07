Берлин, , 05:42 — REGNUM Более 380 правонарушений против выходцев из России и членов их семей зарегистрировано с начала спецоперации России на Украине в Германии. Об этом 7 апреля сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke.

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Глава МВД уточнила, что всего в стране зарегистрировано 383 правонарушения, направленных против лиц российского происхождения. При этом с начала спецоперации на Украине правонарушений против выходцев с Украины зафиксировано 181. В перечень противоправных действий вошли угрозы, оскорбления, повреждение имущества, а также акты насилия.

Фезер объявила, что намерена предотвратить перенос в немецкое общество событий на Украине и правоохранители будут защищать каждого человека в стране. По словам Фезер, ситуацией в своих целях хотят воспользоваться правые экстремисты, пытаясь разжечь ненависть, точно так же, как они делали не единожды, используя любой кризис. Глава МВД заверила, что органы безопасности всегда держат в поле своего внимания такого рода лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 308 преступлениях, совершённых в Германии в отношении выходцев из России и их близких. Посольство России в Берлине подтвердило получение сотен сообщений от соотечественников о случаях дискриминации и нарушения их прав.

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