Москва, 7 апреля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В четверг, 7 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 8 апреля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер южный 6−11 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +3… +8 °C, местами гололедица.

В пятницу, 8 апреля, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +12… +17 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +4… +6 °C, дождь.

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