Москва, , 05:56 — REGNUM Решительность, системность и профессионализм российской власти в современных чрезвычайных условиях — это выдающиеся финансово-экономические активы, противостоящие западным санкциям, считает сенатор Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Количество санкций всё множится. Говорить о том, что они «незаметны» для нашей страны нельзя. Конечно, заметны. Однако, имеющаяся экономическая картина говорит о правильности и своевременности мер по укреплению и развитию народного хозяйства России, примененных в течение последних лет.

Но я бы отметил ещё два взаимосвязанных обстоятельства. По природе своей они не могут быть прямо отнесены к экономическим инструментам, но в известных условиях могут стать выдающимися финансово-экономическими активами. Это решительность и системность работы российской власти под руководством нашего президента Владимира Путина в современных чрезвычайных условиях, профессионализм и целеустремлённость председателя правительства России Михаила Мишустина.

Но это обстоятельство, крайне важное в условиях противостояния России так называемому «международному сообществу», было бы недостаточным без ошеломляющей для запада поддержки российской власти со стороны многонационального народа России. О таком уровне поддержки могло бы мечтать любое правительство стран ЕС или НАТО. Вот и пусть помечтают, делая своё население жертвой собственной санкционной политики.

Мы же будем все вместе, общими усилиями, как это было не раз в нашей истории, идти своим путем. Потому, что «сила — не в деньгах. Сила — в правде». А правда — за нами!» — написал в своём телеграм-канале сенатор РФ Анатолий Широков.

Читайте также: Полпред президента в ДФО Трутнев оказался в черном списке США

Как сообщало ИА REGNUM, в обновленный 6 апреля санкционный список министерства финансов США внесли полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.