Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Американское посольство в Гаване намерено возобновить выдачу виз на въезд в США для граждан Кубы. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

Куба Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«С мая 2022 года посольство США в Гаване возобновит выдачу иммиграционных виз в ограниченном формате», — заявили в посольстве.

Ранее в американской дипмиссии заявляли о планах увеличить число персонала в кубинской столице для якобы «работы с гражданским обществом» и обеспечения функционирования дипломатического представительства.

Отметим, что сокращения в посольстве США в Гаване были связаны с так называемым «гаванским синдромом». Еще в 2016 году утверждалось, что сотрудники дипмиссии столкнулись с проблемами со здоровьем, которые якобы были вызваны некими «акустическими атаками». Тем не менее каких-либо подтверждений использования некоего секретного оружия не найдено до сих пор.