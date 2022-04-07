Новосибирск, , 05:26 — REGNUM Ушёл ярчайший представитель российской политики современности. Так губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал смерть Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«К Владимиру Вольфовичу можно относиться по-разному, но он однозначно был истинным патриотом, очень последовательным и стойким человеком и, в отличие от некоторых конъюнктурщиков, он твёрдой рукой «вёл корабль своей партии», не меняя курса. Сегодня, когда мы говорим ЛДПР, мы подразумеваем Жириновского, а когда говорим Жириновский, подразумеваем ЛДПР», — сказал редакции «НГС Новости» Травников.

Он отметил, что возможно, кому-то не нравился Жириновский или манера его выступления и реагирования на события, кто-то не разделял его политических взглядов, «но то, что это был сильный, харизматичный человек, талантливый оратор и политический деятель, — это факт».

«Это человек, который всю жизнь работал над собой, не расслаблялся и не давал расслабиться никому вокруг: ни своим единомышленникам, ни своим противникам. Очень сожалею, что Владимир Вольфович ушёл из жизни», — сказал Травников.