Берлин, 7 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Инфляция в Германии в 2022 году в результате повышения цен на энергоносители может достигнуть 6%. Об этом президент Германского федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель 6 апреля заявил в интервью телеканалу ARD.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

По его мнению, такой сценарий может реализоваться в случае продолжения специальной военной операции России на Украине и дальнейшего роста цен на энергоносители, оказывающего «чрезмерное влияние на реальную экономику».

Йоахим Нагель «Мы уже ожидаем, что среднегодовой уровень инфляции составит 6% в 2022 году. И, конечно, это слишком».

Нагель подчеркнул, что больше других от роста цен пострадают граждане Германии с низким и средним уровнем дохода, и необходимо добиваться того, чтобы «эти высокие темпы инфляции не смогли закрепиться».

Напомним, Совет по экономическому развитию при правительстве Германии ранее понизил прогноз роста ВВП на 2022 год с ожидавшихся 4,6% до 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство экономики и финансов Италии объявило, что ВВП страны в 2022 году вырастет на 3,1%, что в полтора раза меньше ранее прогнозируемого.