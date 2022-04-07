7 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:25 — REGNUM На фоне происходящего в мировой экономике обретает всё большее значение вопрос продовольственной безопасности, в котором особую роль отводят фермерам и крестьянским хозяйствам. По итогам переписи 2021 года в России 123,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и более 16,6 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Но как найти своего фермера, чтобы купить экологически чистые яблоки или свежее молоко?

Галина Шубина. Колхозники! С бахчей, садов и огородов богатый урожай готовьте для народа! 1952

Команда единомышленников из сферы IT, научных работников запустила проект «Ирий», который призван стать мостиком между покупателем отечественной сельхозпродукции и её производителем, помочь фермерам оформить заявки на господдержку, получить консультацию в вопросах строительства сельхозпостроек, юридического оформления фермерства, информирования об инновационных IT-разработках на службе агросектора, а также новинках в сфере защиты и разработки новых удобрений и многом другом. Проект работает по всей России, в него включились уже более 5,9 тыс. фермеров. Что он собой представляет?

Предыстория создания и команда

Идея создания проекта «Ирий» появилась в годы пандемии, когда, живя на даче, идейный вдохновитель проекта своими глазами увидел проблемы с реализацией продукции, выращиваемой фермерами. В 2020 году была сделана попытка реализации первой версии проекта — доставки фермерской продукции до потребителей (тестирование было проведено в Ростове-на-Дону), но из-за сложностей с логистикой концепцию проекта изменили. В 2021 году проект развернулся на территории всей России. На сегодняшний день сообщество насчитывает почти 6 тысяч участников. Фермеры признают пользу от проекта.

Лариса Юрьевна: «У меня личное подсобное хозяйство в Каменском районе Ростовской области. В прошлом сезоне был хороший урожай яблок, груши и вишни. Одной вишни только сняли более 15 ведер, урожай яблок и груши меряли мешками. Благодаря площадке «Ирий» не пришлось стоять и продавать на рынке, и практически ничего не пропало. Ведь жалко, когда хороший урожай — а девать некуда, и в лучшем случае идет на корм животным. Большое спасибо ребятам за такую возможность».

Яблоки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Руководитель и основатель проекта Максим Хорошко Авторы проекта «Ирий»

Что представляет собой проект «Ирий»?

На сегодня по проекту создано «ядро системы», которое позволяет фермеру зарегистрироваться и сделать выкладку товара на сайте, создав из своих товаров личный магазин. На данный момент услуга является бесплатной.

Но площадка «Ирий» — это не только возможность продать излишки урожая. Это довольно большой спектр поддержки фермеров — от помощи тем, кто ещё только планирует заняться этим делом, до консультативной помощи в оформлении заявки на господдержку. Здесь будет уместно упомянуть принцип «ромашки», каждый лепесток которой отвечает за свою часть.

Ещё одна важная часть — это использование систем искусственного интеллекта на службе у агропромышленного сектора России. К платформе Iriy. online могут быть подключены умные устройства фермеров, на основе которых строится прогноз и даются советы. За счёт сбора данных по отдельному хозяйству фермер сможет составить собственный календарный план, а также собственную дорожную карту всех необходимых действий. Например, в какие сроки использовать защиту растений, когда потребуется внести удобрения и какие. За счёт использования современных инновационных инструментов планируется помочь снизить издержки, увеличить урожайность культур. Ведь гораздо эффективнее и менее трудозатратно собрать пять вёдер томатов с десяти кустов, чем те же пять вёдер с 50 кустов, не так ли? Наука не стоит на месте, и уже сейчас за счёт правильной агротехники, применения новых органических удобрений можно повышать урожаи при малых площадях. Нелишним будет вспомнить и про системы «умных теплиц», позволяющие вовремя уловить пересушку грунта, вовремя проветрить помещение, чтобы не сжечь растения, а также не допустить заражения болезнями. В «Ирии» реализуют интерфейсы взаимодействия с датчиками управления.

Использование БПЛА в сельском хозяйстве (сс) DJI-Agras Томаты в теплице Александр Полегенько © ИА REGNUM

Максим Хорошко отметил: «Мы стремимся к тому, чтобы на ранней стадии, по видео/фото, определить болезни и дать рекомендации».

Для сбора визуализации, в частности, используются дроны.

Планируется применять системы искусственного интеллекта и в сфере животноводства. Например, системы автоматизации некоторых процессов, которые позволят сократить трудозатраты (регулировка температуры в помещении, автоматическое поение, кормление, наблюдение за поголовьем и так далее).

Важный этап хоть в личном подсобном хозяйстве, хоть в фермерском — это выбор посевного материала, рассады с учётом районирования, поголовья молодняка в животноводстве с учётом климатических особенностей региона. Качество посевного материала во многом определяет будущий урожай. Фермеров готовы поддержать не только в этом вопросе, но и в последующем контроле за ходом роста.

Есть в «ромашке» «Ирия» и помощь в решении проблемы переработки: от информационной — оповещения об открытии нового элеватора, сокодавильни, бойни и прочего — до возможности наладить диалог с крупными предприятиями, нуждающимися в овоще-фруктовой, молочной, мясной продукции для последующей её переработки. Например, с консервными заводами, которым необходимо сырьё.

Молоко Коровы на ферме © ИА REGNUM

Начинающих фермеров готовы будут проконсультировать по вопросу выбора наиболее востребованного направления, юридического оформления статуса, создания бизнес-плана, по вопросу строительства хозпостроек, подготовки земель и прочих нюансов.

Один из важных аспектов — это помощь в оформлении заявок для обращения за мерами господдержки, а также оповещение о возможных субсидиях, компенсациях, льготах.

Планы на перспективу

В перспективе, при поддержке Союза российских городов, планируется организовать взаимодействие с правительствами регионов. Это позволит площадке выступать в качестве коммуникатора для оповещения фермеров о новых и актуальных мерах государственной поддержки в том или ином регионе.

Также планируется развитие маркетплейса — торговой площадки, которая продаёт товары и услуги разных продавцов через интернет, и отработка систем искусственного интеллекта на тестовых площадках. Есть в стоящих перед командой «Ирия» целях и планы наладить контроль за качеством реализуемой продукции — через испытания лабораторией и выдачу статуса «Проверено».

Трактор в поле Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

»Планы на развитие у нас большие. В ближайшее время запустим множество дополнительных функций системы, в том числе — систему учёта и отслеживания всех процессов на ферме и, конечно же, обнаружения болезней растений на ранней стадии. Нашей глобальной целью является снижение издержек на производство и реализацию продукции фермеров и повышение урожая», — отметил Максим Хорошко.