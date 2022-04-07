Берлин, , 05:19 — REGNUM Глобальным дефицитом во всех сферах жизни и разрушением экономики обернётся для Германии отказ от российских энергоносителей. Об этом сообщил 6 апреля швейцарский телеканал SRF.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Представители промышленных гигантов предупреждают, что в случае отказа от российского газа и другого сырья экономика страны недолго удержится на плаву. В частности, прекратит свою работу химический концерн BASF, что немедленно обернётся дефицитом строительных материалов и полуфабрикатов.

Автомобильная промышленность не сможет больше поставлять лобовые стёкла для автомобилей, что означает перебои в цепочках поставок с серьёзными последствиями для отрасли. Пищевая промышленность столкнётся с дефицитом важнейших ингредиентов, то же касается и фармацевтики.

Дефицит примет глобальные масштабы, а благосостояние людей окажется под серьёзной угрозой. Перебои в поставках газа обернутся в итоге разрушительными последствиями для промышленности и населения. Прервутся цепочки поставок, что в итоге грозит остановкой крупных предприятий и производств.

SRF подводит итог, что поставки газа и других российских энергоносителей прерывать нельзя, иначе последствия будут катастрофичны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель министерства экономики ФРГ Сюзанна Унград назвала сроки избавления от зависимости от российских энергоресурсов.

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