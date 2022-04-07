Владивосток, 7 апреля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. По уголовному делу в отношении бывшего гендиректора Фонда капитального ремонта, обвиняемого взлоупотреблении полномочиями икоммерческом подкупе в особо крупном размере, прокурором утверждено обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Pixabay.com Суд

Читайте также: Главу югорской фирмы будут судить за многомиллионные взятки

Установлено, что с января по сентябрь 2020 года обвиняемый выдвинулпредставителю подрядчика по договору о проведении капитального ремонта многоквартирного дома в Уссурийске на сумму более 4,2 млн рублей требование о необходимости покупки строительных материалов только у определенного им юридического лица. Затем, по завершении ремонтных работ, фигурант сообщил, что инициирует оплату по договору только после заключения подрядчиком договора об уступке права ее получения в пользу компании-поставщика строительных материалов.

Также обвиняемый с мая 2020 года по март 2021 года получил от представителя строительной компании через посредника 2,2 млн рублей за покровительство в виде предоставления преференций на заключение договора капремонта многоквартирных домов во Владивостоке.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, реализованных УФСБ России по Приморью.

В качестве обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на 9 млн рублей, изъятых по месту жительства фигуранта.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре руководителя одной из фирм будут судить за дачу взяток и уклонение от уплаты налогов.