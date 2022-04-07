Пекин, , 05:13 — REGNUM Китай запустил на орбиту новый спутник наблюдения Земли с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Снимок Земли со спутника «Гаофэнь-3» Chinanews.com

Спутник «Гаофэнь-3 03» был запущен ракетой «Чанчжэн-4C» в 7:47 по пекинскому времени и успешно вышел на запланированную орбиту.

Запуск знаменует собой 414-ю миссию для ракет-носителей семейства «Чанчжэн». Спутники «Гаофэнь» обладает аппаратурой высокого разрешения для наблюдения за Землей. Первый спутник семейства была запущен в 2013 году.