Пекин, 7 апреля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Китай запустил на орбиту новый спутник наблюдения Земли с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Chinanews.com Снимок Земли со спутника «Гаофэнь-3»

Спутник «Гаофэнь-3 03» был запущен ракетой «Чанчжэн-4C» в 7:47 по пекинскому времени и успешно вышел на запланированную орбиту.

Запуск знаменует собой 414-ю миссию для ракет-носителей семейства «Чанчжэн». Спутник «Гаофэнь» обладает аппаратурой высокого разрешения для наблюдения за Землей. Первый спутник семейства была запущен в 2013 году.