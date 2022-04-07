Новосибирск, 7 апреля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Новосибирские городские службы готовы к прохождению весеннего паводка. Большой воды не ожидается, однако ситуация будет зависеть и от осадков в мае — июне. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

75.mchs.gov.ru Паводок

«В ближайшие пять-шесть дней, судя по температурному режиму, к нам придёт вода не только новосибирская, но и с прилегающих территорий, где наши малые реки берут своё начало. Уверен, что подъём рек пройдет в плановом режиме, — прокомментировал начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии Александр Ерохин. — Новосибирск к прохождению паводка готов».

Он уточнил, что на сегодня все русла рек свободны, система оповещения проверена, спасательные службы приведены в готовность.