Пекин, 7 апреля, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны немедленно исправить свой ошибочный акт продажи оружия Тайваню и прекратить играть с огнем, когда речь заходит о вопросах, связанных с Тайванем, заявил официальный представитель Китая, передает 6 апреля агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан сделал это заявление в ответ на решение соответствующего министерства США продать Тайваню оружие на сумму около $95 млн.

По словам Ма, продажа оружия США тайваньскому региону Китая серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, в частности Коммюнике от 17 августа.

По словам Ма, провокационные действия руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, направленные на достижение «независимости Тайваня» путем сговора с внешними силами, только подтолкнут тайваньских соотечественников дюйм за дюймом в пропасть страданий.