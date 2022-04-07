Магадан, , 05:12 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов признал, что со смертью Владимира Жириновского уходит целая эпоха истории страны.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С Владимиром Вольфовичем уходит целая эпоха истории нашей страны. И мир уже не будет прежним. Он был настоящим патриотом, чей жизненный путь неразрывно связан с Россией, любовью к Родине и исключительным вниманием к проблемам каждого человека.

Жириновский бил во все колокола, предупреждая об угрозах России со стороны наших врагов и недругов. И его во многом пророческие слова, навсегда останутся в памяти нашего поколения. Светлая память», — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил, что дело его учителя Владимира Жириновского будет жить.