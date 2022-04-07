Пекин, , 05:01 — REGNUM Представитель материковой части Китая раскритиковал руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) за использование ситуации на Украине с целью введения в заблуждение жителей острова и международное общественное мнение, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Представителя Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуана попросили прокомментировать недавнее интервью представителя ДПП об отношениях между двумя странами.

По словам Ма, истинное намерение властей ДПП продемонстрировать свою «ценность» в качестве стратегической пешки внешних сил, заявить о так называемой «военной угрозе» с материка, «интернационализировать» тайваньский вопрос и оправдать провокации в духе «независимости Тайваня».

Отметив, что Тайвань является частью китайской территории и что воссоединение Китая невозможно остановить, Ма сказал, что какую бы маскировку ни использовало руководство ДПП, оно не может скрыть свое намерение отделиться от страны и продать национальные интересы, а любая попытка добиться «независимости Тайваня» обречена на провал.