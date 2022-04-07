История вопроса

6 апреля 2022 года на 76-м году жизни умер Владимир Жириновский - председатель ЛДПР, депутат Государственной думы (с 1993 года).

Жириновский родился в 1946 году в Алма-Ате. Закончил Институт восточных языков МГУ, Университет марксизма-ленинизма, юридический факультет МГУ.

Работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии, юридическом отделе в издательстве «Мир». В 1991 году стал одним из сооснователей ЛДПР.