Якутск, 7 апреля 2022, 05:01 — REGNUM С глубоким прискорбием узнал о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского глава Якутии Айсен Николаев. Соболезнования родным и близким политика он выразил в своём телеграм-канале.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Duma.gov.ru

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«Он был многогранной личностью, талантливым и ярким политиком. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича. Скорбим вместе с вами», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.