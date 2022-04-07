Бразилиа, , 04:56 — REGNUM Министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса назвал санкции, введённые против России Соединёнными Штатами и их союзниками из-за проведения военной спецоперации ВС РФ на Украине, незаконными и губительными прежде всего для развивающихся стран. Об этом он заявил 6 апреля в ходе выступления на заседании парламентской комиссии по внешним связям.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Карлус Альберту Франку Франса «Мало того что они являются незаконными с точки зрения международного права, санкции к тому же могут усугубить экономические последствия данного конфликта и негативно сказаться на цепочках поставок товаров первой необходимости, таких как продовольствие и базовое сырьё».

Глава МИД подчеркнул, что эти санкции, будучи избирательными, отвечают интересам крайне узкого круга государств. При этом от их введения страдает абсолютное большинство стран, в первую очередь — развивающихся, «которые в большей степени зависят от импорта продовольствия» и имеют уязвимую финансовую систему.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Для Бразилии, по словам Франса, критичным является обеспечение непрерывности поставок удобрений, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности.

Карлус Альберту Франку Франса «Мы внимательно следим за санкциями и другими ограничительными мерами, оцениваем их последствия и определяем новые направления действий».

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару в конце февраля заявил, что Бразилия не будет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую президента РФ Владимира Путина или предлагающую антироссийские санкции из-за операции России по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва раскритиковал санкции, введённые США в отношении России, поскольку эти меры наносят ущерб странам, не имеющим ни малейшего отношения к европейскому конфликту.

Читайте также: В Бразилии оценили имеющиеся запасы минеральных удобрений

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Бразилии сравнил санкции с атомной бомбой