Пекин, , 04:54 — REGNUM Китайская полиция начала новую кампанию по задержанию экономических преступников, бежавших за границу, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 6 апреля агентство Синьхуа.

Питер Рубенс. Охота на волка и лису. 1621

Орган общественной безопасности пообещал приложить все усилия для ареста экономических преступников, скрывающихся от правосудия, которые бежали за границу в рамках кампании «Охота на лис-2022», и окажет поддержку департаментам дисциплинарной инспекции и надзора в репатриации лиц, скрывающихся от правосудия, и возвращении преступных активов, сообщило министерство.

Полиция будет сотрудничать с центральным банком Китая в борьбе с незаконными денежными переводами через оффшорные компании и подпольные банки, а также активизирует усилия по борьбе с отмыванием денег, заявило министерство.

По данным министерства, китайская полиция арестовала большое количество экономических преступников, скрывающихся от правосудия за границей, и вернула около 1,4 млрд юаней ($220 млн) незаконных активов в ходе прошлогодней кампании.