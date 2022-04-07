Пекин, 7 апреля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая объявила о начале специальной кампании по усилению судебной помощи нуждающимся женщинам, в том числе жертвам похищений и торговли людьми, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Alyn Китаянка

Кампания, совместно инициированная прокуратурой и Всекитайской федерацией женщин, началась в марте и продлится до конца этого года. Инициатива охватывает женщин, ставших жертвами таких преступлений, как насилие в семье, сексуальное насилие, похищения и торговля людьми, а также тех, кто является инвалидом или серьезно болен.

Женщины, которые несут ответственность за воспитание детей или содержание пожилых людей, но кормилец семьи которых умер или потерял трудоспособность из-за преступного поведения, также имеют право на получение помощи. Кроме того, пожилые женщины, которым некому оказать поддержку, также могут получить помощь в рамках этой кампании.

Китайское правительство создает еще более прочную сеть защиты женщин и детей после предполагаемого случая жестокого обращения с женщиной в Восточном Китае, который недавно привлек широкое внимание. Другие жесткие меры включают 10-месячную общенациональную операцию, начиная с 1 марта, по пресечению похищений и торговли женщинами и детьми в целях лучшей защиты этих групп.