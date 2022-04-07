Пекин, , 04:46 — REGNUM Китай представил проект закона о финансовой стабильности, который открыт для общественного мнения, начиная с 6 апреля, сообщил центральный банк страны, передает агентство Синьхуа.

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В проекте, совместно составленном Народным банком Китая (НБК) и другими соответствующими органами, разъясняются обязанности механизма координации национальной финансовой стабильности и развития, говорится в сообщении НБК. Предложено создать гарантийный фонд для обеспечения финансовой стабильности, сообщил Народный банк Китая.

Проект направлен на создание и совершенствование эффективного, авторитетного и хорошо скоординированного рабочего механизма финансовой стабильности, дальнейшее укрепление системы финансовой безопасности и решительное предотвращение системных рисков, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Народный банк Китая совместно с соответствующими органами власти продолжит пересмотр и совершенствование законопроекта и будет активно сотрудничать с законодательными органами для продвижения последующей работы в соответствии с законодательными процедурами.