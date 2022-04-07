Якутск, , 04:48 — REGNUM Резко выросли суммы в квитанциях за отопление у жителей Якутска, многие из них должны заплатить более 20−25 тыс. рублей. Резкое повышение стало результатом перерасчёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Якутскэнергосбыта».

Квитанция Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Огромные счета выставлены не только мне, а всем квартирам в нашем доме по ул. Ярославского, 15. У меня квартира однокомнатная, поэтому за перерасход я буду платить 24 000 рублей плюс, естественно, по показателям нынешнего месяца. Я вообще не поняла, как такое возможно. 11 лет живу в этой квартире, никогда такого не было», — высказала возмущение Yakutia-daily.ru жительница Якутска Елена Федотова.

Как объяснили в компании, изменения в квитанциях коснулись жителей домов, в которых есть общедомовые приборы учёта тепловой энергии. Сначала жильцы платят по среднемесячным показателям, равными долями в течение всего года, а затем производится перерасчёт по фактическому потреблению услуги.

«В зависимости от фактических показаний корректировка может быть осуществлена как в сторону увеличения платы за предоставленную услугу, так и в сторону уменьшения. В прошлом году большинство начислений ушли в минус — благодаря корректировкам граждане получили авансы на оплату тепла, доходившие до 50 тысяч. В этом году расчет происходит за прошлую, очень холодную зиму, и начисления пошли в сторону увеличения», — пояснила заместитель начальника Якутского отделения филиала «Якутскэнергосбыта» Саргылана Аргунова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Оренбургской области в феврале выражали возмущение большими счетами за тепло. Оказалось, что в квитанции за январь была также включены оплата за конец декабря, поэтому суммы получились большими.