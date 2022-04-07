Сеул, , 04:40 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 224 820 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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По его данным, 40 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что в республике уже на протяжении недели выявляют менее 300 тыс. инфицированных ежесуточно. Тем не менее число пациентов, находящихся в критическом состоянии, остается высоким — сейчас их в Республике Корея 1116 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 14 778 405. Также за минувшие сутки в стране скончались 348 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 18 381 человек.