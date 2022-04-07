Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Санкционные меры, введённые Вашингтоном против «Сбербанка» и «Альфа-банка» являются ударом по простым российским гражданам. Об этом 6 апреля заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ, его слова приведены в телеграм-канале посольства.

Анатолий Антонов Mil.ru

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Антонов пояснил, что новыми санкционными выпадами США демонстрируют свои истинные намерения. В частности, ограничения против «Сбербанка» и «Альфа-банка», в которых простые граждане России хранят свои сбережения, являются прямым ударом по жителям России.

Также Антонов уточнил, что новыми санкциями США наносят ущерб мировой экономике, подрывая возможности для взаимовыгодного сотрудничества стран Запада с Россией и оставляя иностранный бизнес без «необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов».

Кроме того, Антонов отметил, что попытки США затруднить России обслуживание её госдолга вызывают недоумение. В этом, по мнению Антонова, видно стремление Вашингтона запятнать репутацию России, которая, несмотря на все предпринятые санкционные меры и экономические препятствия, продолжает выполнять свои долговые обязательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении США нового пакета санкций, в том числе полных блокирующих санкций в отношении «Сбербанка» и «Альфа-банка». Исключение предусмотрено только для операций, необходимых для оплаты поставок российских энергоносителей.

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