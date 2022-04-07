Хабаровск, 7 апреля, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заверил, что дело его учителя Владимира Жириновского будет жить.

Михаил Дегтярев Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев

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"Умер Владимир Жириновский — пророк в своем Отечестве. Спасибо за всё, учитель. Дело всей Вашей жизни будет жить.

Соболезную родным и близким Владимира Вольфовича, всем соратникам по ЛДПР и сторонникам», — написал в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Под опубликованными многочисленными совместными фотографиями с Жириновским Дегтярев написал: «Лучшие дни. Дни — рядом с Жириновским. Вечная память. Спасибо за всё, учитель».

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил слова соболезнования и поддержки родным, друзьям и соратникам Владимира Жириновского.