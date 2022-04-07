Пекин, 7 апреля 2022, 04:25 — REGNUM Используя гигантский оптический телескоп, астрономы из Китая обнаружили рекордное количество небольших компактных галактик за пределами Млечного Пути, где звездообразование происходит быстрыми темпами, сообщает агентство Синьхуа.

Галактика NGC 4380
Галактика NGC 4380
ESA/Hubble

С помощью Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST) группа исследователей под эгидой Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук обнаружила 1417 новых компактных галактик, что почти в два раза больше, чем было известно ранее. Исследование было недавно опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

«Это самая большая выборка новых компактных галактик, обнаруженных за один раз на сегодняшний день», — заявил во вторник ведущий исследователь Ло Али, добавив, что предыдущий мировой рекорд наблюдений составлял всего 800 галактик.

Это привлекло широкое освещение в средствах массовой информации, поскольку эти недавно открытые галактики были названы в честь овощей и фруктов, в основном на основе их цветов и форм. По словам Ло, открытие включало 739 галактик Зеленого Горошка, 270 галактик Черники и 388 галактик Синего винограда.

«Галактика Зеленого горошка, например, выглядела круглой и плотной, как фасоль, и казалась зеленой на псевдоцветных изображениях, поэтому их назвали «галактиками Зеленого горошка», — добавил Ло.

Галактики Зеленого Горошка, расположенные на расстоянии от 1,5 до 5 млрд световых лет, имеют менее одной десятой размера и менее одной сотой массы Млечного Пути, но у них очень высокая скорость звездообразования, которая примерно в 10 раз выше, чем у Млечного Пути.

«Такая впечатляющая скорость звездообразования была обычным явлением в ранней Вселенной, но в наши дни встречается редко», — сказал член исследовательской группы Лю Сици.

Лю считает, что исследование галактик Зеленого горошка откроет новую перспективу для понимания формирования и эволюции галактик в ранней Вселенной. Галактики Черники находятся ближе всего к Земле и более компактны, чем галактики Зеленого горошка, в то время как галактики Синего винограда находятся где-то между двумя другими галактиками или более удалены, чем галактики Зеленого горошка.

Некоторые китайские СМИ окрестили это открытие «внегалактическим садом фруктов и овощей». Но исследователи говорят, что эти яркие галактики маленькие и слабые, что делает наблюдения очень трудными и ограниченными. Ло отметил, что масса этих новых компактных галактик колеблется от примерно 310 000 до 10 млрд солнечных масс, причем самая дальняя из них находится на расстоянии около 9 млрд световых лет.

LAMOST был введен в эксплуатацию в 2008 году для сбора высококачественных спектров, данных, которые помогают астрономам, занимающимся химическим составом, плотностью, атмосферой и магнетизмом небесных тел, исследовать Вселенную. Это помогло обнаружить до сих пор самую массивную черную дыру звездной массы и самую богатую литием гигантскую звезду из когда-либо известных.