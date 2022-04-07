Пекин, 7 апреля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Используя гигантский оптический телескоп, астрономы из Китая обнаружили рекордное количество небольших компактных галактик за пределами Млечного Пути, где звездообразование происходит быстрыми темпами, сообщает агентство Синьхуа.

ESA/Hubble Галактика NGC 4380

С помощью Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST) группа исследователей под эгидой Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук обнаружила 1417 новых компактных галактик, что почти в два раза больше, чем было известно ранее. Исследование было недавно опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

«Это самая большая выборка новых компактных галактик, обнаруженных за один раз на сегодняшний день», — заявил во вторник ведущий исследователь Ло Али, добавив, что предыдущий мировой рекорд наблюдений составлял всего 800 галактик.

Это привлекло широкое освещение в средствах массовой информации, поскольку эти недавно открытые галактики были названы в честь овощей и фруктов, в основном на основе их цветов и форм. По словам Ло, открытие включало 739 галактик Зеленого Горошка, 270 галактик Черники и 388 галактик Синего винограда.

«Галактика Зеленого горошка, например, выглядела круглой и плотной, как фасоль, и казалась зеленой на псевдоцветных изображениях, поэтому их назвали «галактиками Зеленого горошка», — добавил Ло.

Галактики Зеленого Горошка, расположенные на расстоянии от 1,5 до 5 млрд световых лет, имеют менее одной десятой размера и менее одной сотой массы Млечного Пути, но у них очень высокая скорость звездообразования, которая примерно в 10 раз выше, чем у Млечного Пути.

«Такая впечатляющая скорость звездообразования была обычным явлением в ранней Вселенной, но в наши дни встречается редко», — сказал член исследовательской группы Лю Сици.

Лю считает, что исследование галактик Зеленого горошка откроет новую перспективу для понимания формирования и эволюции галактик в ранней Вселенной. Галактики Черники находятся ближе всего к Земле и более компактны, чем галактики Зеленого горошка, в то время как галактики Синего винограда находятся где-то между двумя другими галактиками или более удалены, чем галактики Зеленого горошка.

Некоторые китайские СМИ окрестили это открытие «внегалактическим садом фруктов и овощей». Но исследователи говорят, что эти яркие галактики маленькие и слабые, что делает наблюдения очень трудными и ограниченными. Ло отметил, что масса этих новых компактных галактик колеблется от примерно 310 000 до 10 млрд солнечных масс, причем самая дальняя из них находится на расстоянии около 9 млрд световых лет.

LAMOST был введен в эксплуатацию в 2008 году для сбора высококачественных спектров, данных, которые помогают астрономам, занимающимся химическим составом, плотностью, атмосферой и магнетизмом небесных тел, исследовать Вселенную. Это помогло обнаружить самую массивную черную дыру звездной массы и самую богатую литием гигантскую звезду из когда-либо известных до сих пор.