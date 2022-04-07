Пекин, 7 апреля, 2022, 04:15 — ИА Регнум. По данным Министерства экологии и окружающей среды (MEE), качество воздуха в китайских городах улучшилось за первые два месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Kentaro IEMOTO Смог в Пекине

По данным MEE, в 339 городах, контролируемых министерством, доля дней с хорошим качеством воздуха составила 81,9% в период с января по февраль, увеличившись на 1,5 процентных пункта в годовом исчислении.

Средняя плотность частиц PM2.5, ключевого показателя загрязнения воздуха, снизилась на 2,1% в годовом исчислении до 47 микрограммов на кубический метр, а средняя плотность PM10 сократилась на 15,4% в годовом исчислении до 66 микрограммов на кубический метр. Только в феврале доля дней с хорошим качеством воздуха в этих 339 городах достигла 91,3%, увеличившись на 4,5 процентных пункта по сравнению с годом ранее.

За тот же период в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и соседнем регионе доля дней с хорошим качеством воздуха увеличилась на 16,4 процентных пункта до 85,7%. Доля дней хорошего качества воздуха в Пекине достигла 100%.