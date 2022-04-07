Рига, , 04:13 — REGNUM Военная помощь на общую сумму в размере более €200 млн была направлена властями Латвии вооруженным формированиям Украины, 6 апреля сообщил на своей странице в Twitter литовский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, речь идет о поставках летального оружия и других средств. Вместе с тем глава ведомства не стал уточнять, когда была предоставлена указанная помощь, отметив, что это произошло «до настоящего времени».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля сообщила газета The Times распространила информацию о том, что Великобритания хочет поставить Украине партию боевых бронированных автомобилей типа Mastiff или Jackal, а также отправить в одну из соседних с Украиной стран группу инструкторов для обучения украинских боевиков управлению этим транспортными средствами.