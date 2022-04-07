Москва, , 04:11 — REGNUM Экс-гендиректора «Роснано» Анатолий Чубайс вызвал для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже имущества Хамовнический суд Москвы. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

Основным фигурантом по данному делу является бывший деловой партнёр Чубайса Илья Сучков. После оглашения обвинительного заключения обвиняемые заявили о своей невиновности. Суд принял решение вызвать для дачи показаний в качестве потерпевшего Анатолия Чубайса. Отмечается, что на звонки он не отвечает, его телефон недоступен, повестки он не забирает.

Решение суда о вызове Чубайса на заседание в качестве потерпевшего было принято впервые с момента рассмотрения дела. Уточняется, что уголовное дело о краже имущества на общую сумму 70 млн рублей слушается уже в третий раз.

При этом адвокаты обвиняемой стороны утверждают, что, согласно постановлению московского суда, обвинительное заключение не конкретизировано, похищенное имущество в материалах дела указано обезличено, его невозможно идентифицировать. По этой причине фабула обвинения является неконкретной и невнятной, лишая подсудимых возможности полноценной защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по вопросам устойчивого развития.

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