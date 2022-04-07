Москва, 7 апреля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Экс-гендиректора Роснано Анатолия Чубайса вызвал для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже имущества Хамовнический суд Москвы. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Основным фигурантом по данному делу является бывший деловой партнёр Чубайса Илья Сучков. После оглашения обвинительного заключения обвиняемые заявили о своей невиновности. Суд принял решение вызвать для дачи показаний в качестве потерпевшего Анатолия Чубайса. Отмечается, что на звонки он не отвечает, его телефон недоступен, повестки он не забирает.

Решение суда о вызове Чубайса на заседание в качестве потерпевшего было принято впервые с момента рассмотрения дела. Уточняется, что уголовное дело о краже имущества на общую сумму 70 млн рублей слушается уже в третий раз.

При этом адвокаты обвиняемой стороны утверждают, что, согласно постановлению московского суда, обвинительное заключение не конкретизировано, похищенное имущество в материалах дела указано обезличенно, его невозможно идентифицировать. По этой причине фабула обвинения является неконкретной и невнятной, лишая подсудимых возможности полноценной защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по вопросам устойчивого развития.