Лхаса, Китай, 7 апреля, 2022, 04:08 — ИА Регнум. В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая тринадцати монахам была присвоена степень Геше лхарамба, эквивалентная докторской степени в области современного образования, сообщает агентство Синьхуа.

Монахи

Церемония награждения состоялась 2 апреля в храме Джоканг в центре Лхасы, региональной столицы. Геше лхарамба — высшая степень в экзотерических учениях школы Гелуг тибетского буддизма. Все монахи, получившие эту степень, являются почитаемыми буддистами из Тибета и провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Лозанг Тактра, 47-летний монах из монастыря Сера в Лхасе, занял первое место, заявив, что будет постоянно совершенствовать свое религиозное образование и поддерживать свою любовь к стране и религии.