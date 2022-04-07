Ухань, Китай, 7 апреля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В городе Ухане центральной китайской провинции Хубэй началось строительство тематического парка, посвященного древней китайской мифологии, сообщает агентство Синьхуа.

Peretrem.com Хуанхэ — желтая река

Ожидается, что строительство первого в своем роде парка в стране с общим объемом инвестиций 150 млн юаней (около $24 млн) завершится в сентябре, а с октября начнется его работа. Парк будет занимать запланированную площадь в 5600 квадратных метров на первом этапе строительства и будет иметь театр и выставочный зал. Он посвящен древней литературе «Шань Хай Цзин» («Классика гор и морей»).

Текст «Шань Хай Цзин», которому 2200 лет, дает как культурный, так и географический отчет о Китае до правления династии Цинь. Он включает в себя географию, фольклор и множество легенд и сказок, и часто рассматривается как основной источник китайской мифологии.

Сказки, в том числе о Нюйва, богине-матери из китайской мифологии, будут адаптированы для показа с использованием передовых цифровых технологий. Сотрудники переоденутся мифическими персонажами и пройдут парадом по парку, создавая для зрителей фантастический мир.

Ожидается, что тематический парк станет новой достопримечательностью Уханя, стимулируя рост туризма в городе, который ежегодно посещают около 350 000 посетителей после его официального открытия для публики.