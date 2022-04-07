Пекин, 7 апреля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Городские парки в Пекине пережили бум посетителей во время празднования Дня уборки могил, поскольку жители предпочитают путешествовать на короткие расстояния в соответствии с рекомендациями властей в связи с профилактикой COVID-19, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

JackVersloot Пекин

Основные парки и живописные места Пекина посетили 4,96 млн человек во время трехдневных каникул, которые закончились 5 апреля, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, в 11 парках, управляемых Пекинским муниципальным центром управлениям парками, во время праздников количество посетителей сократилось на 13,4% в годовом исчислении, зафиксировав 1,42 млн посетителей.

Парки и живописные места ограничили поток посетителей менее чем на 75% во время отпуска. Весной «Цветочные туры» расцветают в 111 парках Пекина, где для туристов были организованы 42 выставки цветов и культурные мероприятия.

День уборки могил, также известный как праздник Цинмин, в этом году пришелся на 5 марта. Это традиционный китайский праздник, во время которого люди отдают дань уважения умершим и поклоняются своим предкам.