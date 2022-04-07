Пекин, 7 апреля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Согласно недавней исследовательской статье, опубликованной в журнале Earth System Science Data, китайские исследователи составили карту вечной мерзлоты северного полушария нового поколения с разрешением в один километр за период 2000 — 2016 годов, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ Вечная мерзлота

Карта, объединяющая большие объемы полевых данных и многоисточниковых спутниковых данных и использующая статистическое моделирование обучения со стратегией ансамбля, считается более точной, чем предыдущие карты. Она показывает, что площадь вечной мерзлоты в северном полушарии составляет около 14,77 млн кв. километров, без учета ледников и водоемов.

Исследователь из Северо-Западного института экологии и ресурсов Китайской Академии наук Жань Йоухуа сказал, что распределение среднегодовой температуры грунта в северном полушарии имеет очевидный широтный градиент: от чрезвычайно холодной вечной мерзлоты в Высокогорной Арктике до теплой вечной мерзлоты в горах и высокогорных районах в низких широтах, таких как Тибетское нагорье и Монгольское нагорье.

Среднегодовая температура грунта вечной мерзлоты на третьем полюсе составляет около минус 1,56 градуса по Цельсию, в то время как температура арктической вечной мерзлоты составляет около минус 4,70 градуса по Цельсию. Среднегодовая температура грунта и толщина активного слоя — два наиболее важных показателя теплового состояния вечной мерзлоты.