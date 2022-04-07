Красноярск, 7 апреля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Арбитражный суд Красноярского края отказал во введении наблюдения, как первого этапа в процедуре банкротства, в отношении ОАО «Птицефабрика Бархатовская». Исковое заявление компании «Агропартнёр» оставили без рассмотрения, а дело прекратили, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Между тем с ответчика в пользу истца взыскали расходы на госпошлину — 6 тыс. рублей. Вердикт может быть обжалован в течение десяти дней с момента его вынесения.

Напомним, банкротное дело в отношении фабрики, единственным акционером которой является агентство по управлению краевым имуществом, начали в феврале 2022 года. В качестве основания кредитор заявлял долг в размере 3,4 млн рублей.