Токио, , 03:44 — REGNUM Отказаться от ввода эмбарго на поставки угля из России в связи с ужесточением санкционных мер из-за ситуации на Украине намерены власти Японии. об этом 7 апреля сообщила газета Mainichi.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Япония закупает в России 15% от всего объёма импорта угля и в настоящее время власти не готовы отказаться от дальнейших закупок. В настоящее время правительство занимается проработкой данного вопроса.

Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил 4 апреля, что Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, запрет коснётся экспорта в Россию полупроводников, автомобилей и транспортного оборудования, а также ограничения на импорт российского угля. Также Евросоюз обещает принять меры в отношении поставок российской нефти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония не намерена высылать российских дипломатов, подражая странам НАТО.

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